Perugia, ragazzo di 24 anni accoltellato all'addome. Denunciato il padre

Un ragazzo è stato accoltellato nella serata di domenica 12 febbraio. E' ricoverato in prognosi riservata all'0spedale di Perugia, nel reparto di chirurgia toracica. Il padre è stato denunciato per lesioni. Il giovane è di nazionalità ucraina e ha 24 anni, mentre il genitore 46. Secondo le notizie che sono filtrate, l'episodio sarebbe avvenuto all'interno di una abitazione. Il ragazzo è stato colpito all'addome, riportando ferite ai polmoni. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio sono in corso indagini.

