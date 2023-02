Orvieto, droga: arrestato minorenne trovato con un panetto di hashish

16 febbraio 2023 a

Quando ha visto arrivare i carabinieri ha cercato di disfarsi di un panetto di hashish ma i militari se ne sono accorti, lo hanno bloccato e arrestato. Si tratta di un minorenne, fermato dagli uomini del Nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia di Orvieto, in provincia di Terni, nell’ambito di una serie di controlli alla stazione ferroviaria.

Lì i tutori dell’ordine hanno notato un gruppo di ragazzi, i cui movimenti li hanno insospettiti. Hanno così deciso di avvicinarsi per controllarli e uno dei giovani, alla vista dei militari, si è allontanato, dirigendosi verso una stradina secondaria, nel tentativo di dileguarsi.

Uno dei carabinieri ha deciso così di seguirlo, mentre i colleghi controllavano gli altri ragazzi, e infatti di lì a poco ha visto il giovane che si era allontanato buttare via qualcosa. Si trattava di un panetto di hashish, successivamente pesato e risultato essere di circa 77 grammi. Il ragazzo è stato così immediatamente identificato, costatando che fosse minorenne.

Portato quindi in caserma per gli adempimenti del caso, sono stati avvisati i suoi genitori, mentre da successive perquisizioni – personale e domiciliare – è saltato fuori un altro grammo della stessa sostanza stupefacente.

A quel punto, di concerto con la Procura dei Minori di Perugia, il minorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto da quell’autorità giudiziaria, è stato affidato ai suoi genitori e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nell’ambito degli stessi controlli sono state inoltre segnalate amministrativamente tre persone trovate in possesso, rispettivamente, una di 3 grammi di hashish, l’altra di 1 grammo della stessa sostanza, la terza di 1 grammo di marijuana. Tutta la sostanza recuperata è stata sequestrata.

