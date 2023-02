Terni, tutor e controlli a tappeto contro gli incidenti stradali in Valnerina

Maria Luce Schillaci 16 febbraio 2023 a

A Terni sono in arrivo tutor sofisticati lungo la strada Valnerina, ma anche più controlli, aggiornamento dei tratti stradali per l’accertamento da remoto delle violazioni per eccesso di velocità e una costante sinergia tra forze dell’ordine e istituzioni locali.

Tolleranza zero contro gli indisciplinati al volante, obiettivo: prevenire gli incidenti stradali. Queste le conclusioni di uno studio spalmato su cinque anni (2017-2021) da parte dell’osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale e che ha preso in esame i dati rilevati dai comandi di polizia locale e delle altre forze dell’ordine.

Il risultato dello studio ad opera della polstrada è stato illustrato mercoledì 15 febbraio, a Terni, in un summit (nella foto) coordinato dal prefetto, Giovanni Bruno, affiancato dal comandante della stradale, Luciana Giorgi.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 16 febbraio 2023.

