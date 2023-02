Terni, cambio al vertice dell'Ast. Nomine per Menecali e Gigli

16 febbraio 2023 a

a

a

Arvedi Ast fa sapere che da mercoledì 15 febbraio l’Ingegner Dimitri Menecali ha assunto la carica di amministratore delegato dell'Ast. Subentra a Mario Carlo Arvedi Caldonazzo che ha assunto il ruolo di vicepresidente.

Ast, con il nuovo impianto in arrivo centinaia di posti di lavoro



La carica di direttore di stabilimento, "Datore di lavoro" per l’unità produttiva Ast e responsabile ambientale per la società è stata affidata a Stefano Cardinali, attuale direttore per la pianificazione e il controllo, la logistica e le spedizioni.

Ast, via libera all'accordo sul premio annuale variabile



E' ritornato all'Ast con la carica di chief technical officer (Cto) e consigliere delegato di Acciai speciali Terni l'ingegnere e manager ternano Gian Luca Gigli. A tutti sono andati gli auguri di buon lavoro e di ampia soddisfazione nell’incarico da parte del presidente di Arvedi Ast, il cavalier Giovanni Arvedi.

Arvedi accoglie il ministro Giorgetti in visita all'Ast: confronto sui temi del caro energia

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 16 febbraio 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.