Umbria, asl e anagrafe: meno file agli sportelli grazie al Covid

Meno attese agli sportelli grazie al Covid. Negli ultimi due anni sono diminuite le file all’anagrafe e ai laboratori e cup delle Asl. In merito l’Umbria riporta risultati significativi, oltre la media nazionale. Per quanto riguarda l'Asl la regione mostra un decremento delle attese oltre i venti minuti del 20,7% (rispetto a una media nazionale del 17,5%). Secondo un’elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia su dati Istat, infatti, tra il 2019 e il 2021, chi si è recato per prenotare una visita e/o una prestazione di laboratorio all’azienda ospedaliera, ha trovato davanti a sé 9 persone in meno.

Mentre chi si è recato dopo due anni nel proprio ufficio anagrafe ha trovato davanti a sé 7 utenti in meno (-3 la media nazionale) con un calo del 21,8% (-9,2% media nazionale). Ovviamente, secondo l’Ufficio studi della Cgia, queste contrazioni sono, in massima parte, riconducibili al fatto che con la pandemia quasi tutti gli uffici delle amministrazioni comunali front office hanno deciso di lavorare su appuntamento. Negli ospedali, invece, a causa del Covid, gli ingressi sono stati contingentati, contribuendo a diminuire le presenze complessive. E grazie al potenziamento dei call center telefonici e dei sevizi offerti attraverso il sito internet le strutture ospedaliere hanno contribuito a diminuire ulteriormente l’affluenza ai propri sportelli.

Il fenomeno è riscontrabile in tutta Italia. Le performance di tutte le Asl stanno migliorando, anche se le situazioni più difficili caratterizzano il Centro Sud. Nel 2021 i tempi d’attesa più lunghi si sono verificati in Campania (60,6 persone ogni 100 che si sono recate presso una struttura sanitaria hanno atteso più di 20 minuti), in Molise (65,5), in Sicilia (65,8) e, in particolar modo, in Calabria (65,9).

Le code agli uffici anagrafe, invece, si sono fatte sentire in particolar modo nei Comuni di Puglia (33,2 persone ogni 100 hanno denunciato di aver atteso oltre 20 minuti), Campania (34,1), Sicilia (44,4) e, soprattutto, Lazio (44,9).

Tra le realtà regionali più virtuose notiamo, in entrambi i casi, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e, in particolare, il Trentino Alto Adige.

