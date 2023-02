Davide ucciso, il legale dei Piampiano: "Fabbri non può averlo scambiato per un cinghiale"

Francesca Marruco 16 febbraio 2023 a

“Erano le 17.10 dell’11 gennaio 2023 e non, quindi, le 17.30 come asserito, quando Piero Fabbri ha sparato a Davide. Non era certamente ancora buio, né sul posto vi è folta vegetazione, come abbiamo potuto constatare andando sul posto, né vi è stato alcun latrato di cane” scrivono i genitori di Davide Piampiano in una lettera in cui vogliono puntualizzare quanto sostenuto invece da Piero Fabbri. Le precisazioni sull’orario e sul luogo in cui il loro figlio è stato colpito a morte dal 56enne che martedì pomeriggio è stato scarcerato dal giudice di Firenze, non sono solo puntualizzazioni. Il loro legale infatti, l’avvocato Franco Matarangolo, individua una seconda ipotesi di dolo eventuale oltre a quella della mancata tempestiva chiamata ai soccorsi.

Fabbri dopo lo sparo a Davide Piampiano: "Oddio che abbiamo fatto"

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 16 febbraio



