Perugia, aperto il fascicolo Nuovo Curi: nel mirino piano economico e destinazioni d'uso

Alessandro Antonini 16 febbraio 2023 a

Nuovo Curi, il Comune ha aperto i faldoni del progetto dello stadio suddividendolo per settori. Non è mancata una prima analisi su alcuni punti critici. Dalla quota di compartecipazione del Comune all'investimento che supera i 70 milioni di euro al cambio della destinazione d'uso per una parte dei metri cubi destinata a sala conferenze.

Servizio completo nell'edizione del 16 febbraio del Corriere dell'Umbria

Nuovo Curi, c'è anche la passerella pedonale per parcheggiare in piazzale Umbria Jazz

