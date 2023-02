Perugia, chiede il riscatto per il cellulare: clandestino denunciato per tentata estorsione

15 febbraio 2023 a

Perugia, chiede "il riscatto" per il cellulare: denunciato dalla Polizia per tentata estorsione. Gli agenti sono intervenuti nel piazzale della stazione del Minimetrò dove sono stati chiamati da una donna. La signora ha spiegato che mentre stava tornando a casa con la figlia, aveva smarrito il telefono all'interno dell'autobus. Ha composto il suo numero nella speranza di recuperare l'apparecchio grazie a chi l'aveva trovato. Un uomo ha risposto, ma dopo averle proposto di incontrarsi, le ha chiesto una ingente somma di denaro in cambio della riconsegna dello smartphone. La donna prima ha assecondato le richieste, poi ha chiamato la polizia per chiedere aiuto. Gli agenti hanno individuato l'uomo che è stato fermato e identificato: cittadino del Camerun classe 2004, irregolare nel territorio nazionale. E' stato deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di tentata estorsione e messo a disposizione dell'Ufficio immigrazione della Questura di Perugia.

