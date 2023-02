Umbria: traffico bloccato sulla statale 318 di Valfabbrica per incidente

15 febbraio 2023 a

a

a

Sulla Perugia - Ancona strada statale 318 di Valfabbrica il traffico in direzione Ancona è temporaneamente bloccato al chilometro 39, tra Branca e Fossato di Vico a causa di un incidente.

Nodo di Perugia, il comitato: "Verso la piena convergenza di tutte le forze politiche"

Per cause in corso di accertamento, nella mattinata del 15 febbraio, un furgone ha tamponato un mezzo Anas. Due persone sono rimaste ferite.

Ancora lavori sul raccordo, chiuso lo svincolo di Corciano

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la circolazione appena possibile. Sul posto mezzi di soccorso.

Muore a 82 anni travolto dalla motozappa mentre lavorava sul suo terreno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.