Terni, incendi dolosi in pieno centro. Denunciata coppia di stranieri

15 febbraio 2023 a

I carabinieri del comando stazione di Terni e della locale sezione radiomobile a conclusione di una tempestiva e accurata attività d’indagine, avviata in seguito ad alcuni incendi che si erano sviluppati nelle vie centrali della città la sera del 29 gennaio scorso, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per i reati di concorso in danneggiamento a seguito di incendio, un ragazzo britannico di 27 anni e la compagna, tunisina di 28 anni.

La coppia è ritenuta responsabile di aver appiccato una serie di piccoli incendi che, per un’intera serata, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco nelle centralissime piazza della Repubblica, corso Tacito e via Primo Maggio. I carabinieri sono arrivati alla identificazione della coppia grazie alla segnalazione di un passante.

Il comportamento della coppia è stato posto all’attenzione, oltre che della Procura della Repubblica di Terni, anche della competente Procura minorile di Perugia perché i due, mentre ponevano in essere quanto accertato dai carabinieri, portavano con loro il figlio in tenera età, incuranti dei rischi a cui lo stavano esponendo.

