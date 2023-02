Terni: la storia di Shizuka, dal Giappone a Guardea dove ha compiuto 100 anni

Giorgio Palenga 15 febbraio 2023 a

E’ arrivata dal Giappone ormai 15 anni fa, col desiderio di trascorrere gli ultimi anni della sua vita in compagnia della sua unica figlia che aveva scelto, a sua volta, di godersi la pensione in Italia.

La scelta familiare della location italiana, più o meno casuale (ma fino a un certo punto), è caduta su Guardea, in provincia di Terni, ed ora che ha appena tagliato il traguardo dei 100 anni è diventata cittadina guardeese a tutti gli effetti e di tornare nella sua terra natale ha smesso definitivamente di pensarci.

Ora che si è perfettamente integrata, ha imparato anche un poì di italiano e tra le sue grandi passioni c'è la pizza margherita.

La signora Shizuka Yamamoto vive al castello del Poggio di Guardea dove ha ricevuto, nei giorni scorsi, la visita del sindaco, Giampiero Lattanzi, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità proprio per il raggiungimento del secolo di vita.

Il primo cittadino è stato accolto dalla figlia, Yayoi Tsuji, e dalla nipote, Jun, e ha incontrato la signora Shizuka, che da giovane era un’apprezzata sarta. La cui storia si intreccia con quella della sua famiglia perché in provincia di Terni è arrivata proprio per seguire, come detto, sua figlia e suo marito.

