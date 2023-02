Terni: skatepark in zona Fiori, slittata a metà marzo la fine dei lavori

15 febbraio 2023 a

Lo skatepark a Terni, se ne parla da inizio consiliatura tra polemiche, decisioni, passi indietro – in un primo momento fu scelto largo Mezzetti a San Giovanni, poi le proteste dei residenti ed il conseguente stop – e problemi.

Ora ci siamo, lo spazio attrezzato per favorire l’attività degli appassionati degli sport rotellistici sta per vedere la luce. In un'altra area periferica, vale a dire zona Fiori, dove la consegna per la realizzazione c’è stata il 12 gennaio 2023 e si prevede l’ultimazione al massimo per metà marzo 2023.

Si parla di circa 1.300 metri quadrati limitrofi all’ex scuola elementare. La struttura vale oltre 106 mila euro ed il costo è a carico della Cosm srl come prevede la convenzione con l’amministrazione comunale

