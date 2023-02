Orvieto, comprare casa costa meno. Ma i prezzi restano ancora alti

15 febbraio 2023 a

a

a

A Orvieto cala il costo degli immobili residenziali, anche se rimangono i più cari della provincia di Terni. Il mese scorso, infatti, il prezzo richiesto per quelli in vendita è stato di 1.659 al metro quadrato rispetto ai 1.014 euro della media provinciale.

Per quelli in affitto, invece, si parla di 6,77 mensili al metro quadrato, a fronte dei 5,97 euro che in media sono chiesti negli altri comuni.

Nel dettaglio, secondo le stime del portale immobiliare.it., a gennaio 2023 ad Orvieto (nella foto) per le case in vendita sono stati richiesti in media 1.659 euro al metro quadrato, con una diminuzione dell’1,95% rispetto a gennaio del 2022 quando la cifra era di 1.692 euro al metro quadrato.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 15 febbraio 2023.

