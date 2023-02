Città di Castello, si risposano dopo 67 anni di vita in comune

Paolo Puletti 15 febbraio 2023 a

All’epoca era stata una scelta speciale, quella di stringersi in matrimonio nel giorno di San Valentino nonostante un forte nevicata, e con il rammarico di non aver avuto un ricordo fotografico proprio perché quel 14 febbraio del 1956 una nevicata importante bloccò alcuni invitati, ma soprattutto non arrivò il fotografo per immortalare la cerimonia. Ieri, 14 febbraio 2023, 67 anni dopo questo vincolo d’amore che è stato fortissimo e bello visto che i coniugi Settimio Caselli e Maria Flamini hanno ripetuto la cerimonia di nozze, questa volta con tanto di fotografo, come all’epoca nella chiesa parrocchiale di Fraccano di Città di Castello.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 15 febbraio

