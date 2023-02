Gualdo Tadino: ex Tagina ferma da mesi per il caro gas, si mobilitano i lavoratori

Eleonora Sarri 15 febbraio 2023 a

a

a

Acque agitate alla ex Tagina di Gualdo Tadino. Mentre l'opposizione di centrodestra chiede un consiglio comunale aperto per conoscere gli aggiornamenti sulle vicende aziendali, i dipendenti si mobilitano per dimostrare "l'attaccamento al nostro posto di lavoro". La produzione di mattonelle in ceramica nello stabilimento Saxa Gres è fermo dall'estate a causa dei rincari insostenibili del prezzo del gas che alimenta i forni con i circa 150 lavoratori in cassa integrazione. E la scadenza sempre più vicina dell'ammortizzatore sociale crea non poca apprensione tra le maestranze.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di mercoledì 15 febbraio

Saxa Gres si ferma per il caro energia, Borgomeo: "Possiamo costruire il biodigestore in 18 mesi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.