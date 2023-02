Terni, poche adesioni: i crocieristi non arrivano

14 febbraio 2023 a

A Terni è andata delusa l’attesa dei crocieristi della nave Grandiosa della Msc Crociere, che avrebbero dovuto fare visita a San Valentino e alla Cascata delle Marmore. “Purtroppo non è stato raggiunto il limite minimo di iscrizioni necessario a formare l’autobus per gli spostamenti - ha chiarito l’assessore al turismo, Elena Proietti - la visita è comunque rimandata alla settimana prossima visto che ci sarebbero già parecchie adesioni. Sicuramente non hanno aiutato le basse temperature. Questo è quello che ci è stato detto”.

Comune di Terni e Msc Crociere sono tornati a rilanciare la loro collaborazione direttamente dalla Bit di Milano, dove anche Terni sta promuovendo il suo territorio. L’obiettivo sono le manifestazioni valentiniane 2024, per le quali sono già state fornite alcune anticipazioni, sebbene manchi un anno.

