Umbertide, giovane universitario tenta l'assalto a L'Eredità

14 febbraio 2023 a

Riuscirà il giovane universitario Luca Fedeli, 22 di Umbertide, a centrare la vittoria a L'Eredità, la popolare trasmissione televisiva di Rai1 in onda martedì 14 febbraio alle 18,45? Luca Fedeli, protagonista da sabato scorso, sia domenica che lunedì è arrivato alla sfida finale della ghigliottina ma in entrambe le occasioni non ha indovinato la parola giusta: in palio c'erano 150 mila e 75 mila euro. Applausi a scena aperta per il giovane umbertidese che ha conseguito la laurea triennale in Economia del turismo all'università di Bologna e sta frequentando il primo anno della magistrale all'università di Firenze. Umbertide e tutta l'Umbria fanno il tifo per lui.

Giovane umbro protagonista a L'Eredità

