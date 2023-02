DiMartedì stasera martedì 14 febbraio su La7. Le anticipazioni

14 febbraio 2023 a

Stasera in tv, martedì 14 febbraio, su La7 torna DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. Come sempre spazio ai principali temi di attualità italiani e internazionali. Ovviamente si inizierà parlando delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia che hanno visto la vittoria del centrodestra. Ulteriori approfondimenti, inoltre, sull'arresto del boss Matteo Messina Denaro e sul Caso Cospito. Non mancherà la pagina economica, come puntualmente avviene nel programma: dalle conseguenze della manovra sui cittadini, ai problemi legati alla crisi internazionale. Naturalmente il punto sulla guerra e spazio ai sondaggi Ipos di Nando Pagnoncelli che tutti i martedì fotografano le opinioni degli italiani. Tra gli ospiti ci sarà Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e ormai componente del cast della trasmissione.

