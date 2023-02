Assisi, Davide ucciso a caccia: scarcerato il 56enne Piero Fabbri

Francesca Marruco 14 febbraio 2023 a

a

a

E' stato scarcerato dal gip di Firenze il 56enne Piero Fabbri, arrestato nelle scorse settimane per la morte di Davide Piampiano, morto durante una battuta di caccia per un colpo esploso da Piero Fabbri. Per l'uomo è stato disposto l'obbligo di firma.

Omicidio Piampiano: Fabbri confessa: "Vorrei essere morto io. Non avevo il coraggio di dirlo ai genitori"

Il servizio completo nel pomeriggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.