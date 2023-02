Umbria, ruba i gioielli e li rivende al Compro oro: arrestata ad Assisi

14 febbraio 2023 a

E' stata arrestata con le accuse di furto e ricettazione dopo aver rubato gioielli e averli rivenduti a un Compro oro. E' una 46enne residente nell'Assisano ad essere ristretta ai domiciliari. A dare esecuzione all'ordinanza sono stati i carabinieri di Petrignano di Assisi. In una nota il procuratore Raffaele Cantone spiega che le indagini hanno consentito di accertare "che la donna, approfittando di una relazione domestica (è una colf, ndr) con le vittime, si era appropriata, in epoche e tempi diversi, di numerosi monili in oro quando i proprietari di casa erano assenti". In seguito aveva venduto gli oggetti rubati nei Compro oro della zona. Il Gip dopo aver esaminato gli atti e alla luce "della sistematicità delle condotte dell'indagata", ha emesso l'ordinanza della misura cautelare. (Foto di archivio).

