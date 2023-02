Perugia, detenuto dà fuoco al materasso: poliziotti intossicati e 45 carcerati trasferiti

14 febbraio 2023 a

a

a

Quarantacinque detenuti sono stati temporaneamente spostati dal carcere di Perugia a causa di un incendio provocato da un ospite della struttura che ha dato fuoco a un materasso. Sono stati intossicati tre poliziotti e un sovrintendente, accompagnati in ospedale per le cure del caso e dimessi dopo alcune ore. E' il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il Sappe, a denunciare l'episodio. Il segretario umbro, Fabrizio Bonino, ha spiegato che l'episodio è avvenuto (lunedì 13 febbraio), a causa di un tunisino di quarant'anni. L'enorme quantità di fumo ha causato l'evacuazione di tutta la sezione per la messa in sicurezza dei detenuti. L'incendio è stato spento velocemente, riportando la sicurezza nella sezione. Bonino ha definito "grave" la vicenda, spiegando che la situazione complessiva della struttura è molto precaria. Qualche ora prima un altro detenuto psichiatrico aveva colpito con una testata un agente della casa circondariale. "Il carcere di Perugia - sostiene Bonino - a causa della presenza di detenuti di difficile gestione e per la grave carenza di organico, è una polveriera e merita la giusta attenzione da parte dei vertici dell'Amministratore penitenziaria". Il segretario generale Donato Capece sostiene che occorrano "interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto"

Un'altra aggressione in carcere, detenuto colpisce agente con una testata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.