Umbria, nozze d'oro a Città della Pieve per Mario Draghi e la moglie Serenella

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello hanno festeggiato le nozze d'oro in Umbria, a Città della Pieve. E' l'Agenzia Ansa a riportare la notizia, spiegando che per i cinquant'anni di matrimonio hanno brindato lo scorso 4 gennaio, ma la notizia è trapelata soltanto ora. Sempre secondo l'Ansa la coppia ha mangiato insieme in un ristorante del centro cittadino. La festa con i figli e le loro famiglie qualche giorno prima, la sera di Capodanno, sempre nella massima riservatezza. La coppia è sempre stata molto unita e la moglie per l'ex presidente del Consiglio dei ministri rappresenta da sempre un vero e proprio punto di riferimento, come ha ribadito lo stesso Mario Draghi in più di una occasion, ringraziandola ufficialmente per l'aiuto e il sostegno.

"Draghi non vende il casolare, per lui cittadinanza onoraria"

