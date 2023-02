Orvieto, vandali squarciano di notte le gomme delle auto nel parcheggio

Davide Pompei 14 febbraio 2023 a

a

a

Non è iniziata certo nel migliore dei modi la settimana per alcuni residenti nella zona di piazzale Giuseppe Cimicchi, a Orvieto, in provincia di Terni.

Duomo sfregiato dai vandali. Cancellata la scritta

L'area, a due passi da piazza del Popolo, per metà adibita a parcheggio riservato ai residenti e per metà coperta di strisce blu per la sosta temporanea, è stata visitata, infatti, da vandali che si sono divertiti a lasciare traccia del loro passaggio ai danni di alcune auto in sosta.

Distruggono la sbarra del parcheggio a calci: ecco chi sono i vandali

Una decina, in tutto, quelle prese di mira a cui sono stati praticati fori sugli pneumatici in diversi punti con un coltello o, più verosimilmente, a giudicare dalla profondità, con un taglierino.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 14 febbraio 2023

Vandali in azione in una chiesa del centro. Mangiano sull'altare e danneggiano la piazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.