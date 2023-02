Terni, furto al negozio del fotografo Mirimao: "Portati via 40 anni di storia personale"

Maria Luce Schillaci 14 febbraio 2023 a

"Vedersi portare via 40 anni di storia personale e materiale fotografico, probabilmente non c’è cosa peggiore per chi fa questo lavoro”.

Parole amare quelle scritte tramite la sua pagina social da Alberto Mirimao, storico fotografo ternano, che ha comunicato così il furto subìto all’interno del suo negozio in largo delle More, a Terni, a pochi passi dall’ex mercato coperto, in pieno centro storico. Mirimao ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato un'indagine per risalire agli autori del colpo.

Ignoti malviventi, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, sono entrati nell’attività del professionista rubando materiale fotografico e oggetti. Il bottino, ancora da quantificare nel dettaglio, è ingente anche se, come avviene in questi casi, a pesare di più, per chi subisce un tale gesto, è l’aspetto affettivo e psicologico.

