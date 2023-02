Perugia, furto nel negozio di bambini: rubati il fondo cassa e un passeggino tris

14 febbraio 2023 a

Ladri entrano nel negozio per bambini e portano via un passeggino tris. Oltre al fondo cassa, trafugato nello stesso colpo. Il furto è avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 febbraio. A intervenire, in prima battuta, una pattuglia della Vigilanza umbra: sono stati trovati segni di effrazione sulla porta e dopo accertamenti è stato appurato che i ladri hanno portato via anche il passeggino tris. E' successo a Ponte San Giovanni. All'arrivo del vigilante i ladri erano già scappati, allertati dall'allarme. Poi sono intervenuti anche i carabinieri di Ponte San Giovanni.

