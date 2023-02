Umbria, peggiora la qualità dell'aria. Terni resta maglia nera ma ci sono altre criticità

14 febbraio 2023 a

L’aria che si respira in Umbria peggiora di qualità. Le criticità non sono solo a Terni. A preoccupare, adesso, ci sono anche località come Spoleto, Città di Castello e Ponte San Giovanni, alle porte di Perugia.

Troppo smog, a Foligno stop alle auto più vecchie

Il bilancio annuale delle analisi delle medie di sostanze inquinanti mostra non è preoccupante, perché rientra nei limiti. Ma ci sono, comunque, numerosi sforamenti quotidiani che, stando alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), non permettono di considerare senza rischi la salute dei cittadini. Non a caso, con la Direttiva europea sulla qualità dell’aria, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2030, proprio questi sforamenti faranno considerare le città interessate a forte rischio. Per questo gli addetti ai lavori sollecitano immediati interventi.

Servizio completo nell'edizione del 14 febbraio del Corriere dell'Umbria



