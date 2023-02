Umbria: Spoleto, pezzi di ricambio di auto rubate. Quattro denunce

13 febbraio 2023 a

Gli agenti della sezione della polizia stradale di Perugia, a conclusione di un’attività di accertamento effettuata nel territorio di Spoleto sulla vendita di parti di ricambio di autovetture risultate rubate, hanno denunciato 4 uomini – tre cittadini italiani e uno straniero – per il reato di ricettazione in concorso.

L’attività investigativa della squadra di polizia giudiziaria era partita da alcuni accertamenti sulla possibile commercializzazione di pezzi di ricambio di autovetture di origine sospetta presso due ditte dello spoletino, che potevano aver effettuato degli acquisti illeciti.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che, effettivamente, le due ditte, per mezzo di un intermediario, avevano acquistato online parti di ricambio di svariate autovetture provento di furto. I vari pezzi rinvenuti nel corso del controllo – tra cui alcuni motori, blocchi differenziali e comandi di climatizzazione di veicoli di alta gamma, asportati da altrettante autovetture, tra il 2018 e il 2022 a Roma - sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti. Le quattro persone, invece, sono state deferite per il reato di ricettazione in concorso.

