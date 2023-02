Perugia - Bettolle, ancora lavori: chiuso lo svincolo di Corciano

13 febbraio 2023 a

Ancora lavori sul raccordo Perugia - Bettolle. Continua l'intervento di riqualificazione avviato da Anas (Gruppo FS Italiane). A partire da oggi, 13 febbraio, saranno eseguite le opere di sostituzione dei giunti di dilatazione di un viadotto al chilometro 45,970 della carreggiata Ovest, in prossimità dello svincolo di Corciano. Per consentire i lavori, il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Corciano sarà temporaneamente chiuso in ingresso direzione Bettolle-Firenze. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Mantignana. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 17 febbraio. Sullo stesso tratto sono stati avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, attualmente sospesi per la stagione invernale.

Lavori per 119 milioni sulla Siena-Perugia

