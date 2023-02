Perugia, un'altra aggressione in carcere: detenuto colpisce agente con una testata

13 febbraio 2023 a

Un'altra aggressione nel carcere di Capanne a Perugia, quarto episodio di violenza del 2023. "Un detenuto con problemi psichiatrici ha colpito con una testata in pieno volto un agente della polizia penitenziaria". A denunciare l'episodio, che si è verificato questa mattina, è Angelo Romagnoli della segreteria regionale della Uilpa. Il responsabile dell'episodio, riferisce il rappresentante sindacale, è un detenuto "proveniente anch'egli da un istituto della Toscana per ordine e sicurezza in quanto protagonista di un analogo episodio, si è scagliato senza appetente motivo contro l'agente in servizio".

"L'ennesima aggressione, la quarta in 20 giorni, rispecchia la situazione in cui versa l'istituto perugino" dove si sta verificando"una vera mattanza nei confronti degli agenti della penitenziaria" sottolinea ancora Romagnoli. "Confidiamo nelle promesse fatte dal sottosegretario Delmastro durante la sua visita 7 giorni fa" ribadisce il sindacalista che rinnova l'invito a inviare "almeno 20 agenti per sopperire alle croniche carenze di personale".

