Terni. La Casa delle Donne potrebbe perdere la sede: futuro a rischio

13 febbraio 2023 a

L’esperienza della Casa delle Donne rischia di non proseguire visto che dall’amministrazione comunale di Terni non sono arrivati segnali circa la prosecuzione dell’esperienza, considerando che sta scadendo il bando che interessa anche lo spazio che ospita la sede, in via Aminale.

E’ l’allarme che lancia il coordinamento donne della Cgil di Terni, la Cgil dell'Umbria, e l’ufficio politiche di genere della Cgil nazionale, che esprimono “preoccupazione” per l’imminente scadenza del suddetto bando.

Peraltro la stessa Casa delle Donne ha diffuso proprio in questi giorni, via social, alcuni dei numeri della sua attività: “370 la persone associate dal 2012, 97 le donne che hanno rinnovato nel 2022, 11 donne nel consiglio direttivo”.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 13 febbraio 2023

