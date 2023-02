Perugia, le maschere sono tornate: prima grande parata a San Sisto

13 febbraio 2023 a

A Perugia è ripartito alla grande il Carnevale di San Sisto dopo lo stop dovuto alla pandemia. Ottima come al solito la macchina organizzativa dell’Associazione I Rioni di San Sisto, collaudata da 41 edizioni sempre di successo. Domenica 12 febbraio è stata davvero tanta la gente – e non solo del quartiere – scesa per le strade per ammirare i quattro carri allegorici che hanno sfilato dedicati ad Avatar, the way Of water (rione Perugia2), Gimo ai baracconi (Torre); Greese! (‘L toppo) e Viky il Vichingo (‘L cedro). Ad aprire la parata la musica della marching band MiWA.

