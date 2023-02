Umbertide, giovane umbro sfiora la vittoria a L'Eredità

12 febbraio 2023 a

Seconda serata a L'Eredità e colpaccio sfiorato domenica 12 febbraio da Luca Fedeli, 22 anni studente universitario a Firenze ma residente a Umbertide. Sbaraglia il campo e arriva alla ghigliottina, sul piatto 100 mila euro ma Luca Fedeli , 22 anni protagonista per la seconda sera consecutiva a L’Eredità, non riesce a riportare a casa il bottino. Sbaglia la parola finale - scrive mela invece quella giusta era costa - ma fa una partita d’attacco e lunedì 13 febbraio sarà di nuovo alla corte di Flavio Insinna su Rai1 alle ore 18.40. Il giovane umbertidese aveva prima eliminato Graziano nella sfida e al triello si era imposto anche sulla campionessa uscente. Lunedì 13 terza presenza in studio. Naturalmente durante la gara picchi di ascolto record a Umbertide e tifo alle stelle in varie parti dell'Umbria.

