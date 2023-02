Perugia, rissa per gelosia a Fontivegge: tre feriti e quattro denunce

Ale.Ant. 12 febbraio 2023 a

a

a

Rissa aggravata a Fontivegge, quattro soggetti sudamericani denunciati. Tutto è avvenuto domenica all'alba al Broletto. Tre uomini insanguinati, con escoriazioni e contusioni, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Perugia. La rissa sarebbe nata per gelosia da parte di uno degli uomini nei confronti della donna. L'intervento della polizia di Perugia ha fatto sì che lo scontro non degenerasse. Sono in corso di svolgimento ulteriori attività di indagine finalizzate a verificare se i quattro siano coinvolti in episodi analoghi.

