Amanda Lear chi è. La storia con Salvador Dalì e i tanti amori

12 febbraio 2023 a

a

a

Tutti la conoscono come Amanda Lear, ma il suo vero nome è Amanda Tap. Nata a Saigon nel 1939, ha vissuto un intensa vita artistica: cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella. Come cantante vanta ben 28 album pubblicati (comprese le raccolte) e brani come Tomorrow e Queen of Chinatown, noti in tutto il mondo e poi film e televisione, non solo in Italia ma anche in Francia e Spagna. Ma Amanda Lear è stata soprattutto a lungo la regina del gossip, anche per il suo essere fortemente androgena. L'elenco delle sue storie d'amore è molto lungo. Dal matrimonio con Morgan Paul Lear, di cui ha conservato il cognome, alle relazioni con Brian Jones dei Rolling Stones, Brian Ferry e David Bowie. Ma il suo vero e proprio punto di riferimento è stato Salvador Dalì con cui ha condiviso una storia lunga sedici anni. Ha inoltre sposato Alain-Philippe Malagnac, manager poi deceduto nella loro villa in Provenza. Ultimamente ha collezionato giovani fidanzati e Miguel Bosè ha svelato di essere stato iniziato al sesso proprio da lei. Amanda Lear oggi domenica 12 febbraio sarà ospite di Verissimo e parlerà del suo libro: "La mia vita con Dalì".

A Verissimo l'assistente di Gina Lollobrigida, Al Bano, Amanda Lear e Melissa Satta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.