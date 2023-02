Terni, spaccio di eroina e cocaina: condannati a un anno e mezzo

12 febbraio 2023 a

Vendevano le dosi tra i 40 e i 60 euro e quando sono stati arrestati, nel luglio del 2021, gli investigatori delle forze dell’ordine ritenevano che avessero messo in piedi un bel giro a Terni.

Il tribunale di Terni in composizione monocratica, giudice Francesca Scribano, ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione due tunisini.

Si tratta di un 27enne, le cui iniziali sono W.T., e di un uomo di 38 anni (K.H.), mentre un terzo rinviato a giudizio, un 20enne, aveva patteggiato in precedenza. I tre erano stati arrestati alla fine dell’estate del 2021 su ordine del tribunale. L’accusa era di aver messo in piedi un’incessante attività di spaccio di eroina e cocaina in città.

Tra i clienti anche una ragazza finita in overdose da cocaina, mentre i clienti più “affezionati” erano arrivati a comprare in poco tempo anche circa 60 dosi di droga.

Nella sentenza, il giudice – come sostenuto dal legale difensore dei due imputati, l’avvocato Francesco Mattiangeli – ha riconosciuto il comma 5, ovvero la “lieve entità” dello spaccio. Possibile comunque l’appello da parte della difesa per ottenere una pena ancor più mite.

