Terni. PalaTerni: fine dei lavori il 30 giugno con un grande evento inaugurale

Maria Luce Schillaci 12 febbraio 2023 a

a

a

Il PalaTerni sarà pronto il 30 giugno 2023. Questa di fatto è la data fissata per la consegna funzionale dell’impianto, ovvero lavori completati. La struttura è ormai ben delineata.

Video su questo argomento Il cantiere del PalaTerni visto dal drone | Video

“Ogni giorno che entro all’interno – dice con emozione Sergio Anibaldi, project manager e vice presidente della società PalaTerni – vedo qualcosa di nuovo e di diverso, qualcosa che cresce sotto i miei occhi”.

Una bella emozione per chi sin dalla nascita dell’operazione sta seguendo passo passo il cantiere che sta procedendo spedito per arrivare puntuale alle scadenze programmate: “Qui si lavora anche sabato e domenica”, rimarca Anibaldi.

Aprono i negozi al palazzetto dello sport. In arrivo 140 nuovi posti di lavoro

La città attende di poter finalmente avere una struttura in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di enorme livello come i Mondiali di scherma paralimpica già stabiliti dal 2 all’8 ottobre 2023. Ovviamente ci sarà una grande festa per l’inaugurazione dell’impianto, con ospiti di rilievo.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 12 febbraio 2023

Palazzo dello sport, nata la società di Bandecchi che lo gestirà: ecco la PalaTernana Eventi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.