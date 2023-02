Terni: incidenti lungo la Valnerina, petizione dei residenti per chiedere più sicurezza

Simona Maggi 12 febbraio 2023 a

Sono già state raccolte oltre 60 firme e presentate al prefetto, questore, sindaco, e comandanti della polizia stradale e locale per la sicurezza in Valnerina esattamente nel tratto di strada tra la cascata delle Marmore e Collestatte Piano, in provincia di Terni, spesso teatro di incidenti dalle conseguenze molto gravi, anche mortali.

Dopo l’ultimo che si è verificato in ordine di tempo, quello in cui ha perso la vita un 36enne di Macenano di Ferentillo, i residenti hanno costituito un comitato di quartiere spontaneo che si è fatto promotore di una petizione popolare e richiesto il confronto con le autorità interessate.

“Noi abitanti in Valnerina al chilometro 6+400 e via ex Carburo – spiega il portavoce Giovanni De Angelis – facciamo appello alle istituzioni preposte a garantire la sicurezza stradale affinché intervengano per mettere fine ai pericoli incombenti in questo tratto di strada".

