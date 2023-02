Perugia, no alla chiusura della banca a Ponte Valleceppi

Sabrina Busiri Vici 12 febbraio 2023 a

No alla chiusura della filiale della banca a Ponte Valleceppi, frazione a pochi chilometri da Perugia. I residenti sono indignati per la comunicazione appena arrivata ai dipendenti Ubi dalla direzione centrale: a fine marzo lo sportello chiuderà e il volume di affari sarà trasferito all’agenzia di Ponte San Giovanni.

Da qui la mobilitazione in massa della comunità: è stato creato un comitato ed è stata indetta per venerdì 17 febbraio alle 20,45 un’assemblea al circolo Arci per confrontarsi e trovare soluzioni. “Ci vogliono togliere anche la banca”, scrivono.

Ponte Valleceppi non ha più un suo distretto sanitario e un mese fa ha chiuso anche la storica edicola; sono rimasti solamente l’ufficio postale, qualche bar e pasticceria. Un po’ poco per un paese che conta circa 4 mila abitanti, ha diverse attività commerciali e conta aziende importanti come le Officine Galletti e Cancellotti.

La speranza della comunità è che una banca, anche piccola, fosse interessata ad aprire una filiale in zona, proprio per scongiurare la desertificazione di un servizio considerato prima di tutto un presidio sociale.

La banca a Ponte Valleceppi, ricordano, c’è dalla seconda metà dell’Ottocento. Allora nacque come Cassa cooperativa fondata da alcuni abitanti del posto. Sul finire negli anni Sessanta si trasformò in Banca Popolare di Ponte Valleceppi e nel 1982 divenne Banca Etruria, poi nel 2015 il fallimento e l’arrivo di Ubi nel 2017. Adesso l’annuncio della chiusura. Eppure - ricordano a Ponte Valleceppi - gran parte delle famiglie del paese tra gli anni Sessanta e Novanta sono riuscite a farsi casa proprio grazie ai mutui accesi nella filiale e al rapporto di conoscenza e fiducia instaurato con gli impiegati. Per le attività commerciali, una sicurezza. E per gli anziani, una certezza.

La desertificazione delle banche pone tra gli altri anche un problema di tipo pratico sia per le famiglie sia per le imprese, specie quelle più piccole. “Gli strumenti digitali, infatti, non sono ancora così accessibili e diffusi a tappeto, sia per ragioni anagrafiche sia per una scarsa copertura della rete internet nel territorio nazionale, che dovrebbe essere implementata secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - evidenziano dalla Fabi, Federazione autonoma bancari italiani -; ne consegue che la desertificazione bancaria può provocare da un lato un forte limite nell’accesso ai servizi bancari, dall’altro può spingere la clientela fuori del circuito finanziario legale”. E i dati del fenomeno sono allarmanti: in Umbria gli sportelli sono scesi da 511 a 350 nell’arco di cinque anni.

