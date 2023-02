Umbria, azienda di Amelia arreda hotel 5 stelle a Leopoli

Sabrina Busiri Vici 12 febbraio 2023 a

Azienda di Amelia arreda hotel 5 stelle in Ucraina. Una storia di resistenza e determinazione iniziata nel dicembre 2021. Fu allora che Emily Resort, un resort a 5 stelle che si trova alle porte di Leopoli, scelse l’azienda di Amelia, Talenti outdoor living, per arredare hotel e spa. Poi lo scoppio della guerra.

“Abbiamo dato per scontato che l’ordine, così come i prodotti personalizzati che nel frattempo erano stati realizzati, fossero da considerarsi persi”, racconta Fabrizio Cameli, ceo e fondatore di Talenti. “Invece a fine marzo 2022, l’hotel ci ha chiamato per confermare la data di consegna della prima trance di merce e per organizzare il trasporto. Eravamo stupiti e ammirati allo stesso tempo. A oggi Talenti ha spedito a Leopoli più di 400 lettini per la piscina e la zona Spa oltre a sedute e ombrelloni, l’ordine è quasi completamente evaso e regolarmente pagato. Una tenacia incredibile, una vicenda che ci racconta davvero tanto della voglia di continuare a vivere e guardare al futuro di questo paese”. Così, in tempo di guerra, è sorto precisamente a Lviv l’hotel 5 stelle con spa e medical center. “E’una struttura molto moderna e cosmopolita - riporta Cameli - che ora è in funzione e che accoglie turisti nonostante la precaria situazione che colpisce il paese”. Le maggiori difficoltà per portare avanti il lavoro sono state “quelle immediatamente successivi all’inizio della guerra a causa dell’incertezza e della difficoltà di comunicazione - precisa Cameli -. Come è facile immaginare, non è stato e non è facile dialogare con l’Ucraina, non sapevamo bene come muoverci senza apparire irrispettosi”.

L’azienda Talenti, nonostante le difficoltà del contesto internazionale, ha chiuso l’anno sopra i 44 milioni di fatturato con una crescita del 45% rispetto al 2021 che già era cresciuto del 55% rispetto a un 2020. “Siamo stati l’unica azienda d’outdoor italiana a non registrare una perdita ma un incremento del 30% - ricorda il ceo -. Come sempre, l’Italia rappresenta il primo mercato se preso singolarmente, ma il processo di internazionalizzazione che abbiamo accelerato negli ultimi mesi con aperture in più nazionalità ha dato una spinta ulteriore e creato i presupposti per aprirne di nuovi. Adesso vogliamo consolidare la crescita e implementarla - conclude-. Siamo degli ottimisti per natura. Siamo certi che il 2023 sarà un anno di opportunità”.

