Perugia, "Nicola Romano non è morto per overdose, indagate"

“Stavolta le indagini dovranno portare ad accertare come è morto davvero Nicola, che di certo non è deceduto per overdose. C'erano almeno due persone con lui”. A dirlo, nell’intento di riaccendere i riflettori su una storia che ancora è senza spiegazione è Barbara Romoli, l’avvocato che assiste i familiari di Nicola Romano e che, per due volte, si sono opposti all’archiviazione dell’inchiesta, avanzata dalla Procura di Perugia.

La sorella di Nicola Romano contro l'ipotesi overdose: "Mio fratello è stato ucciso, ecco le prove"

Servizio completo nel Corriere del 12 febbraio



