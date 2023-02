Perugia, fermato mentre cammina di notte sopra i binari del minimetrò

Alessandro Antonini 12 febbraio 2023 a

a

a

Un minorenne è stato fermato venerdì notte dalla Vigilanza umbra mentre camminava sui binari del minimetrò a svariati metri di altezza e senza protezione: un gioco pericoloso simile a quelli segnalati in passato dalle forze dell'ordine. E' successo a mezzanotte, con le navette ferme. Sul posto è stata chiamata la polizia. Il giovane per entrare ha scavalcato la recinzione: è stato bloccato all'altezza di via Cortonese.

Servizio completo nell'edizione del 12 febbraio del Corriere dell'Umbria

Pestaggi e risse tra baby gang davanti ai Baracconi: indagini della polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.