Perugia, vigile del fuoco in partenza per la Turchia: "Serve un miracolo, scenario terribile"

12 febbraio 2023 a

“Dobbiamo pensare che ci siano dei miracoli lì sotto e noi dobbiamo lavorare per tirarli fuori. Certo le possibilità di trovare davvero qualcuno in vita sono poche, ma dobbiamo essere positivi”. Non nasconde il “pensiero” per la situazione che troverà in Turchia l’ingegner Andrea Marino del comando provinciale dei vigili del fuoco alla vigilia della partenza per le zone devastate dal sisma. “Da quello che ho visto grazie alle immagini che ci arrivano da laggiù la situazione è drammatica, ma useremo questo timore e questa è paura in energia per fare le cose”.

Video su questo argomento Perugia, ospedale da campo in Turchia per curare i feriti del terremoto Video di Giancarlo Belfiore

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 12 febbraio

