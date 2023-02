Città di Castello, due cuori e un solo biglietto in pinacoteca

Paolo Puletti 11 febbraio 2023 a

a

a

Due “cuori” ed un biglietto. San Valentino originale a Città di Castello grazie ad una particolare iniziativa che alla giornata dedicata agli innamorati unisce anche cultura, arte e tradizione nel palazzo simbolo dell’identità tifernate, la pinacoteca comunale. Poliedro Cultura con il patrocinio e sostegno del Comune di Città di Castello ha organizzato una visita guidata tematica, "Amore e mito", fra gli affreschi e le opere. Lo splendido Palazzo Vitelli alla Cannoniera fu fatto costruire proprio in occasione di un matrimonio, quello tra il condottiero Alessandro Vitelli e Angela Paola Rossi di San Secondo Parmense. Un luogo dunque ricco di fascino e suggestione che si presta bene ad essere accostato alla giornata simbolo dell’amore. Proprio in occasione di San Valentino, per tutta la giornata di martedì 14 febbraio, le coppie che decideranno di visitare il museo, prima di un pranzo o una cena a lume di candela, pagheranno un solo biglietto intero invece di due.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 12 febbraio

Molestatore seriale, scatta il daspo urbano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.