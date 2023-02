Umbertide, giovane umbro protagonista a L'Eredità

11 febbraio 2023 a

Luca Fedeli, umbertidese doc anche se sulla carta di identità c’è scritto nato ad Assisi, ha realizzato un sogno: da spettatore assiduo sabato 11 febbraio è diventato protagonista attivo de L'Eredità, il popolare programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Battendo la comprensibile emozione ha sbaragliato il campo e ha staccato il biglietto per partecipare domenica 12 febbraio a una nuova puntata (ore 18.40 su Rai1). Laureato di recente con il massimo dei voti in Economia del turismo all’Università di Bologna, è iscritto al primo anno della magistrale in Progettazione dei sistemi turistici all’Università di Firenze. Umbertide intera fa il tifo per lui, che ha un sogno: dirigere un hotel di lusso.

