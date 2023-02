Turismo a Spoleto, decise le aliquote della tassa di soggiorno 2023

Filippo Partenzi 12 febbraio 2023 a

Decise le aliquote della tassa di soggiorno a Spoleto. Il provvedimento regola per il 2023 la quota che i turisti dovranno versare nelle casse del Comune per i pernottamenti nelle strutture ricettive della città. Si tratta di quote che variano in base alle stelle degli alberghi e alla tipologia di struttura turistica. Nel 2022 grazie alla tassa di soggiorno nelle casse municipali sono entrati complessivamente 320.475 euro, mentre l'anno precedente l'importo finale incassato era stato pari a 292.251 euro. Risorse che sono state utilizzate per finanziare attività e manifestazioni in grado di rendere Spoleto maggiormente attraente agli occhi dei visitatori.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 12 febbraio

