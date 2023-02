Umbria: Spoleto, ubriaco molesta gruppo di donne nella stazione ferroviaria

11 febbraio 2023 a

Mentre si trovava nella stazione ferroviaria di Spoleto insieme alle amiche, una donna è stata avvicinata da un uomo che, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a molestarla, spaventandola al punto da indurla a chiedere aiuto alla polizia di Stato.

Gli agenti dell’ufficio controllo del territorio del commissariato, arrivati poco dopo, hanno preso contatti con la donna – una 57enne cittadina italiana – che ha spiegato agli agenti di essere stata importunata, da un uomo in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool. La donna ha poi specificato che l’uomo – un cittadino italiano, classe 1978, noto alle forze di polizia - non aveva usato alcuna violenza e che nessuno necessitava dell’intervento dei sanitari.

I poliziotti, a quel punto, hanno avvicinato il 44enne – in evidente stato di alterazione psicomotoria - che è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato per l’identificazione. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del Codice penale in quanto colto in stato di manifesta ubriachezza.

