Terni, lavoro nero: maxi sanzione e denuncia per un negozio di parrucchiere

Un parrucchiere per uomo e bambino è stato sanzionato, per un importo piuttosto cospicuo, dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni che hanno compiuto un controllo nell’attività commerciale, in una zona centrale della città.

Ai titolari del negozio, che sono di origine africana, è stato contestato l’impiego di un lavoratore in nero, oltre ad altre gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il che ha portato per il primo caso a una sanzione amministrativa, per le altre irregolarità al deferimento in stato di libertà alla procura della Repubblica.

Il negozio di parrucchiere è stato anche sanzionato per la mancanza dell’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo di impianto di videosorveglianza. Oltre alla denuncia a piede libero, comminata al titolare dell’attività commerciale, sono state elevate sanzioni e ammende per complessivi 15 mila euro.

