Terni, va avanti la protesta dei lavoratori della Tct

Ancora una notte al freddo per i lavoratori della Tct di Terni (nella foto) che hanno organizzato un presidio davanti al sito industriale in strada di Recentino. La protesta è scaturita al termine dell’assemblea indetta dalle parti sociali in difesa del posto di lavoro dei 52 dipendenti.

Stipendi non pagati alla ex Novelli, sospeso lo sciopero

Intanto il prefetto Giovanni Bruno ha scritto una lettera ad Ast, Tubificio di Terni e Tct per chiedere di fornire “con sollecitudine eventuali aggiornamenti sulla vertenza che vede coinvolte queste società”.

Ast, via libera all'accordo sul premio annuale variabile

Sul fronte politico i gruppi consiliari di Pd, M5s, Senso Civico e Terni Immagina hanno chiesto una convocazione urgente a palazzo Spada dei vertici di Tct e Tubificio e dei sindacati.

Vertenza Tct, 50 posti a rischio. I lavoratori protestano di fronte alla Prefettura

Corriere dell'Umbria dell'11 febbraio 2023.

