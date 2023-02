Terremoto in Turchia, anche un vigile del fuoco di Perugia in partenza

10 febbraio 2023 a

E' l'ingegnere Andrea Marino, direttore vice dirigente del comando di Perugia, a distanza di 5 giorni dall'invio del primo contingente a partire per la Turchia. La partenza, annuncia una nota dei vigili del fuoco, è prevista nel pomeriggio di sabato 11 febbraio alle ore 18:00 circa italiane dall'aeroporto militare di Pratica di Mare. Parte del contingente italiano partirà anche da Pisa. L'intero team è formato da vigili del fuoco, provenienti da varie regioni, dei team Usar (Urban Search And Rescue), che avvicenderanno le squadre già presenti sul suolo turco da martedì mattina.

"Il nostro vigile del fuoco - sta scritto nella nota - di Perugia e gli altri colleghi andranno ad avvicendare un team composto da 47 vigili del fuoco del team USAR per operazioni di soccorso fra le macerie. Sul posto è presente, anche un team con 12 esperti TAST (Technical Assistance and Support Team) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in grado di fornire supporto nel coordinamento e nella gestione operativa di emergenze complesse in paesi esteri, da un punto di vista logistico e tecnico. Le squadre Usar del corpo nazionale dei vigili del fuoco affrontano operazioni di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici, con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di recupero delle vittime".

