Coach di basket arrestato per pedofilia, il gip: "Può colpire ancora"

“Può colpire ancora”. E’ anche questo, ma non l’unico, uno dei motivi per cui il gip di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere per il coach della pallacanestro, Paolo Traino, accusato di aver molestato un suo allievo. Non solo, per il giudice, oltre a quello della reiterazione di reato sussistono anche il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio.

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 11 febbraio



